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Нефть дешевеет на краткосрочных опасениях за спрос

Нефть дешевеет на краткосрочных опасениях за спрос В краткосрочной перспективе существуют риски для спроса на нефть, вызванные тяжелой эпидемиологической обстановкой в некоторых странах Азии и Латинской Америки
Энергетика
14 мая 2021 г. 09:33
Нефть дешевеет на краткосрочных опасениях за спрос

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на существующих опасениях за снижение спроса в краткосрочной перспективе, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.41 (по бакинскому времени) цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4% — до 66,78 доллара США, июньских фьючерсов на WTI — на 0,3%, до 63,63 доллара США за баррель.

Стоимость нефти продолжает снижаться в пятницу после падения более чем на 3% днем ранее. В целом аналитики отмечают, что в краткосрочной перспективе существуют риски для спроса на нефть, вызванные тяжелой эпидемиологической обстановкой в некоторых странах Азии и Латинской Америки. Однако позднее в 2021 году ожидается новая волна роста потребления сырья.

"Рост числа заражений в Индии и некоторых частях юго-восточной Азии и Латинской Америки иллюстрирует риск для спроса на нефть. Но в общем на рынке присутствуют положительные ожидания появления спроса позднее в этом году, что будет поддерживать цены на Brent на уровне 65-79 долларов США", — комментирует аналитик IHS Markets Виктор Шум (Victor Shum), которого цитирует агентство Bloomberg.

Давление на котировки сырья также оказывают новости о возобновлении работы крупнейшего оператора трубопроводов в США Colonial Pipeline, который на прошлой неделе подвергся хакерской атаке.

Компания сообщила в ночь на пятницу, что полностью восстановила поставки топлива на Восточном побережье США, однако после перезапуска потребуется несколько дней на то, чтобы цепочка поставок вернулась к нормальному состоянию.

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Версия на английском языке Oil falling in price on short-term fears for demand

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