Нефть дешевеет на коронавирусных рисках и данных о запасах в США

Цена июньских фьючерсов на Brent достигла 66,09 доллара, а на WTI — 62,16 доллара США за баррель

Мировые цены на нефть в среду утром демонстрируют снижение на возвращении коронавирусных рисков, инвесторы также обратили внимание на данные Американского института нефти (API) о запасах этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.36 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,72%, до 66,09 доллара США, стоимость июньских фьючерсов на WTI — на 0,81%, до 62,16 доллара США за баррель.

Нефтяные котировки снижаются, поскольку ситуация с коронавирусом вновь начинает создавать значительную неопределенность для восстановления экономики и, следовательно, нефтяного спроса. Так, в Индии и Японии наблюдается рост новых случаев обнаружения инфицированных, что приводит к рискам ужесточения карантина.

"В эпицентре — два крупных азиатских импортеров нефти, Индия и Япония, на которые приходится более 16% мирового спроса на нефть… Это, возможно, потребует пересмотра в худшую сторону прогноза мирового спроса на нефть в этом году", — заявил агентству France Presse аналитик Axi Стивен Иннес.

Инвесторы обратили внимание и на данные API, согласно которым коммерческие запасы нефти в США за последнюю неделю неожиданно выросли на 0,4 миллиона баррелей. Запасы демонстрировали снижение три недели подряд. Официальная статистика минэнерго страны будет опубликована вечером.

Кроме того, накануне юридический комитет палаты представителей США одобрил закон, допускающий антимонопольные иски против стран-членов ОПЕК в этой стране, теперь законопроект предстоит рассмотреть полному составу палаты представителей конгресса.