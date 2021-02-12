Нефть дешевеет на фоне сдержанных прогнозов ОПЕК и IEA

Brent подешевела на 0,72%, а WTI - на 0,79%

Цены на нефть падают второй день подряд. Давление на котировки оказало снижение прогнозного спроса ОПЕК и заявление Международного энергетического агентства (МЭА/IEA) о том, что на рынке по-прежнему наблюдается избыток предложения.

Стоимость барреля апрельской нефти Brent 12 февраля составила 60,70 доллара США (-0,72%). Баррель мартовской нефти WTI торговался по 57,78 доллара США (-0,79%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 61,14 и 58,24 доллара США соответственно.

Накануне торги по эталонным контрактам закрылись на самом высоком уровне с января 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, цены на нефть выросли за последние несколько недель, поскольку ОПЕК и союзники картеля, известные как группа ОПЕК+, сократили добычу, в то время как Саудовская Аравия пообещала одностороннее снижение производства в феврале и марте.

«Добыча ОПЕК, вероятно, упадет в этом месяце из-за спада в Саудовской Аравии и Ливии. Это должно усугубить дефицит мирового рынка и поддержать цены », — отметили аналитики Capital Economics.

До падения цен индекс относительной силы американской нефти был на самом высоком уровне перекупленности со времен второй войны в Ираке, сказал Боб Яугер, директор по фьючерсам на энергоносители в Mizuho Securities.

«Есть некоторые признаки того, что рынок готовится к откату», — добавил он.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила, что мировой спрос на нефть в 2021 году будет восстанавливаться медленнее, чем предполагалось ранее.

Международное энергетическое агентство (IEA) сообщило, что предложение нефти по-прежнему превышает глобальный спрос. В то же время ожидается, что вакцины от COVID-19 помогут его восстановить.

По данным EIA, запасы сырой нефти в США упали на прошлой неделе более чем на 6 млн баррелей, поскольку нефтедобыча выросла до уровня, предшествующего пандемии COVID-19. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали рост почти на 1 млн баррелей.

В то же время, товарные запасы бензина увеличились больше, чем ожидалось — на 4,3 млн баррелей при прогнозном росте на 1,8 млн баррелей.

Спрос на бензин за последние четыре недели на 10% ниже в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года.