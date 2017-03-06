Нефть дешевеет на данных об увеличении числа буровых установок в США

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику в понедельник вечером, поскольку инвесторы отыгрывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.53 по бакинскому времени стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,05% — до 55,87 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,36% — до 53,14 доллара за баррель.

Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 3 марта рабочей недели число буровых установок в США выросло на 2 штуки, или на 0,27%, до 756 единиц. В годовом выражении число буровых установок в стране выросло на 267 штук, или на 54,6%.

Число нефтяных буровых установок выросло на семь, или на 1,16%, до 609 единиц. При этом количество газодобывающих установок уменьшилось за неделю на пять, или на 3,31%, до 146 штук.