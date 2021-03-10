О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США

Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США Укрепление доллара также оказывает давление на котировки нефти
Энергетика
10 марта 2021 г. 09:19
Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром опускаются на данных Американского института нефти (API) об очередном значительном росте запасов сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.47 (по бакинскому времени) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,8% — до 66,98 доллара США, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,66%, до 63,59 доллара США за баррель.

Согласно данным API, за неделю по 5 марта коммерческие запасы нефти в США поднялись на 12,8 миллиона баррелей. Это может быть третья неделя роста запасов подряд, причем неделей ранее запасы подскочили максимальными темпами за всю историю наблюдений — на 21,6 миллиона баррелей.

Укрепление доллара также оказывает давление на котировки нефти. Дорогой доллар делает сырьевые товары, включая нефть, менее доступными при их покупке в другой валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,23%, до 92,17 пункта. Показатель закрепился выше 92 пунктов, обновив максимум с конца ноября.

"Ожидается, что спрос будет улучшаться, и добыча продолжит падать, но некоторые ощущают бремя массивного ралли. Рынок смешанный", — прокомментировал агентству Bloomberg аналитик по сырьевому рынку Samsung Futures Inc. Ким Квангра (Kim Kwangrae).

Котировки нефти показывают ежемесячный рост с ноября, — тогда стоимость нефти подскочила примерно на четверть на "вакцинном" оптимизме. В начале ноября нефть стоила примерно 35-37 долларов США за баррель. В дальнейшем нефть поддерживали надежды на восстановление экономики и спроса, а также усилия ОПЕК+ по снижению добычи.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

В США повысили прогноз по добыче нефти
В США повысили прогноз по добыче нефти
9 марта 2021 г. 22:17
Индия ищет новые источники поставок из-за роста мировых цен на нефть
Индия ищет новые источники поставок из-за роста мировых цен на нефть
9 марта 2021 г. 19:46
Крупнейшая энергетическая компания Италии продает свои активы в Пакистане
Крупнейшая энергетическая компания Италии продает свои активы в Пакистане
9 марта 2021 г. 17:41
Цены на нефть ускорили рост на ожиданиях по спросу и предложению
Цены на нефть ускорили рост на ожиданиях по спросу и предложению
9 марта 2021 г. 16:29
Aramco повысила апрельские цены на нефть для Азии и США
Aramco повысила апрельские цены на нефть для Азии и США
9 марта 2021 г. 15:20
Ливия намерена нарастить добычу нефти
Ливия намерена нарастить добычу нефти
9 марта 2021 г. 15:08
Турнава: Зависимость от импорта энергоносителей может угрожать экономике
Турнава: Зависимость от импорта энергоносителей может угрожать экономике
9 марта 2021 г. 14:16
Азербайджанская нефть продолжает дорожать
Азербайджанская нефть продолжает дорожать
9 марта 2021 г. 11:15
Цена на нефть марки Brent превысила 71 доллар за баррель
Цена на нефть марки Brent превысила 71 доллар за баррель
8 марта 2021 г. 10:00
В Баку жители остались без газа из-за погодных условий
В Баку жители остались без газа из-за погодных условий
7 марта 2021 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi