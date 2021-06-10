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Нефть дешевеет на данных о росте добычи в США

Нефть дешевеет на данных о росте добычи в США На рынке нефти наблюдается негативная динамика после выхода накануне статданных о запасах нефти
Энергетика
10 июня 2021 г. 09:20
Нефть дешевеет на данных о росте добычи в США

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на увеличении добычи "черного золота" и запасов нефтепродуктов в США, WTI уже дешевле 70 долларов США за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, по состоянию на 8.53 (по бакинскому времени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,68%, до 71,74 доллара США за баррель, июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,64%, до 69,52 доллара США за баррель.

Добыча "черного золота" в стране за неделю по 4 июня выросла на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до 11 миллионов. Кроме того, запасы бензина в стране за неделю выросли на 7 миллионов баррелей.

Впрочем, что касается бензина, то его накопление, очевидно, происходит в надежде на дальнейшее использование. "Накопление запасов бензина, вероятно, будет "разовым", и в течение сезона вождения потребление будет существенным. Мы по-прежнему наблюдаем постепенное улучшение мобильности не только в США, но и в Европе", — сказал агентству Bloomberg стратег UBS Wealth Management Уэйн Гордон (Wayne Gordon).

Инвесторы также находятся в ожидании доклада ОПЕК, который будет опубликован позднее в четверг, в надежде получить комментарии относительно ситуации на рынке.

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Версия на английском языке Oil falling in price on production growth in US

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