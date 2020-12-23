Нефть дешевеет на данных о неожиданном росте запасов сырья в США

На нефтяной спрос также продолжает оказывать серьезное давление рост случаев коронавируса

Мировые цены на нефть в среду утром опускаются на 1,4% на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США на прошлой неделе.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 (по бакинскому времени) цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,44% — до 49,36 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,4%, до 46,36 доллара США за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2,7 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 3,25 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,2 миллиона баррелей.

Рост случаев коронавируса также продолжает оказывать серьезное давление на нефтяной спрос. Так, в США, по подсчетам агентства, всего за шесть дней было зарегистрировано более миллиона новых случаев.