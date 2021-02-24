Нефть дешевеет на данных API по запасам в США

Цена майских фьючерсов на Brent снизилась до 64,14 доллара США, апрельских — до 65,05 доллара США за баррель

Цены на нефть в среду утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.34 (по бакинскому времени) с на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,5% — до 64,14 доллара США, апрельских — на 0,49%, до 65,05 доллара США за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,78% — до 61,19 доллара США за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 1,026 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 5,4 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в пятницу. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 5,2 миллиона баррелей.

"Люди рассчитывали на постоянное снижение (запасов нефти в США), поэтому время от времени мы будем наблюдать такие сюрпризы", — сказал агентству Bloomberg старший сырьевой стратег RJO Futures Филлип Штрайбле.

Кроме того, снижение нефтяных цен также обусловлено коррекцией после роста до очередных максимумов. В понедельник нефтяные котировки выросли на 3-4%, а во вторник немного укрепились, примерно на 0,3%. Оптимизм на рынке в целом подкрепляют надежды на восстановление экономики, пострадавшей от коронавируса в совокупности с мерами ОПЕК+ по стабилизации предложения на рынке.