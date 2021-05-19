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Нефть дешевеет более чем на 1% на возможном увеличении поставок из Ирана

Нефть дешевеет более чем на 1% на возможном увеличении поставок из Ирана  Цена июльских фьючерсов на Brent упала до 67,9 доллара, на WTI — до 64,69 доллара США за баррель
Энергетика
19 мая 2021 г. 09:45
Нефть дешевеет более чем на 1% на возможном увеличении поставок из Ирана

Мировые цены на нефть утром продолжают снижение, начавшееся накануне на оценке возможного роста поставок этого сырья из Ирана, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.02 (по бакинскому времени) цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,18%, до 67,9 доллара США, июльских фьючерсов на WTI — на 1,24%, до 64,69 доллара США за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,16%, до 64,73 доллара США за баррель.

Цены на нефть снижаются в среду утром на новости о возможном увеличении её поставок из Ирана, если его переговоры с США окажутся успешными. По словам аналитиков CBA, которые приводит газета Wall Street Journal, при наиболее сильном снижении цен на нефть ещё примерно 1,5% от мировых поставок сырья может быть реализовано менее чем за полгода, хотя любое увеличение поставок из Ирана, вероятно, будет более постепенным.

Инвесторы также обратили внимание на опубликованные в ночь на среду данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели увеличились на 0,6 миллиона баррелей. В среду вечером минэнерго США опубликует официальные данные о запасах нефти в стране. Аналитики ожидают их увеличения на 1,6 миллиона баррелей.

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