Нефть Brent упала ниже $78 за баррель

Cтоимость январского фьючерса на баррель нефти марки Brent упала ниже 78 долларов впервые с 11 июля.

Cтоимость январского фьючерса на баррель нефти марки Brent упала ниже 78 долларов впервые с 11 июля.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные торгов ICE.

По состоянию на 19:13 по бакинскому времени стоимость контракта падала до отметки 77,98 доллара. К 19:20 по бакинскому времени котировки нефти откатились к отметке 78,2 доллара. В это же время баррель WTI на бирже Nymex обвалился до 73,81 доллара.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране выросли более чем на 3,6 млн баррелей, превысив ожидания аналитиков. Добыча остается на рекордном уровне в 13,2 млн баррелей в сутки. Это навело на мысли об избытке нефти на рынке.