Нефть Brent подорожала до 83,97 долларов за баррель

Цены на нефть повысились утром в среду после роста накануне на ожиданиях, что Китай ослабит антиковидные ограничения.

Цены на нефть повысились утром в среду после роста накануне на ожиданиях, что Китай ослабит антиковидные ограничения.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость январских фьючерсов на сорт Brent, торги которыми завершаются в среду, на Лондонской бирже ICE Futures составила 83,97 долларов за баррель, что на 0,94 доллара (1,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Более активно торгуемый февральский фьючерс подорожал на 0,93 доллара (1,1%), до 85,18 долларов баррель. Во вторник февральские контракты подорожали 0,36 долларов (0,4%), до 84,25 долларов за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составили к этому времени 79,09 долларов за баррель, что на 0,89 долларов (1,14%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт вырос в цене на 0,96 долларов (1,2%), до 78,2 доллара за баррель.

Китайские власти накануне объявили о планах активнее вакцинировать пожилое население от коронавируса, сократив время между прививками для лиц свыше 80 лет до трех месяцев.

Внимание рынка также направлено на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Аналитики Eurasia Group считают, что альянс может принять решение о сокращении квот на добычу на фоне перспектив ослабления спроса в Китае.

Тем временем данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 7,85 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками снижения на 2,5 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США о запасах будут обнародованы позднее вечером.