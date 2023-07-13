Нефть Brent подорожала до 80,3 долларов за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно повысились в четверг после роста по итогам предыдущей сессии, вызванного падением курса доллара.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повысились в четверг после роста по итогам предыдущей сессии, вызванного падением курса доллара.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures утром составила 80,3 долларов за баррель, что на 19 центов (0,24%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 14 центов (0,18%) и составили 75,89 долларов за баррель.

Накануне стало известно, что темпы роста потребительских цен в США замедлились до 3% в июне с 4% в мае, обновив минимум с марта 2021 года. Аналитики в среднем ожидали снижения до 3,1%.

Нефтетрейдеры следят за снижением инфляционного давления, поскольку в результате этого у Федеральной резервной системы (ФРС) может исчезнуть потребность в дальнейшем повышении процентных ставок, а значит "текущие позитивные условия в экономике могут сохраниться в течение некоторого времени", отметил старший стратег SIA Wealth Management Колин Чешински.

Перспектива скорого прекращения цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США обрушила курс доллара, что оказало поддержку ценам на сырьевые товары. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, накануне рухнул на 1,2%, обновив минимум более чем за год.

Не смог помешать тренду и отчет Минэнерго США, указавший на резкий рост запасов нефти в стране на прошлой неделе - почти на 6 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками повышения на 483 тыс. баррелей.