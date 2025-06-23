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Нефть Brent подорожала до $78 за баррель

Нефть Brent подорожала до $78 за баррель Цены на нефть повышаются в понедельник утром на возросших опасениях перебоев с поставками в случае блокады Ормузского пролива в результате эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Энергетика
23 июня 2025 г. 09:47
Нефть Brent подорожала до $78 за баррель

Цены на нефть повышаются в понедельник утром на возросших опасениях перебоев с поставками в случае блокады Ормузского пролива в результате эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:08 по Баку поднимается на $1,03 (1,34%) до $78,04 за баррель. В пятницу эти контракты подешевели на $1,84 (2,33%) до $77,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,92 (1,25%), до $74,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов составила $73,84 за баррель.

В ночь на воскресенье США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Штаты могут нанести новые удары, если Тегеран не пойдет на заключение мира. Он также заявил, что любая попытка Ирана ответить на действия США приведет к более тяжелым последствиям.

Участники нефтяного рынка опасаются, что Иран может отреагировать перекрытием движения судов через Ормузский пролив. По сообщениям СМИ, в поддержку такой меры высказался иранский парламент. Блокада пролива может привести к значительным перебоям в поставках нефти.

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