Нефть Brent подешевела на 2% после встречи ОПЕК+

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года в начале торгов на бирже ICE упала на 2%, до $74,05 за баррель на фоне итогов встречи стран ОПЕК+ 22-23 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, страны ОПЕК+ на встрече в субботу, 23 июня, утвердили рост добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия и не исключили, что в сентябре эти уровни могут быть пересмотрены еще раз.

Параллельно министры обсудили вступление России в ОПЕК в качестве наблюдателя и рассказали, в каком формате альянс может существовать после 2018 года. При этом 22 июня цена августовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась на 3%, до $75,2.