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Нефть Brent подешевела до 85 долларов за баррель

Нефть Brent подешевела до 85 долларов за баррель Цены на нефть незначительно снизились в понедельник после скачка на прошлой неделе вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.
Энергетика
10 апреля 2023 г. 09:34
Нефть Brent подешевела до 85 долларов за баррель

Цены на нефть незначительно снизились в понедельник после скачка на прошлой неделе вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в пятницу биржи США и Европы были закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 85 долларов за баррель, что на 0,12 долларов (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,09 долларов (0,11%), до 80,61 долларов за баррель.

По итогам короткой прошлой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7%.

Внимание рынка на этой неделе направлено на ежемесячные обзоры ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, а также данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о снижении запасов как нефти, так и бензина, а также дистиллятов в стране.

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