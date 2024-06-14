О нас

Нефть Brent подешевела до $82,36 за баррель после слабого роста цены накануне

Нефть Brent подешевела до $82,36 за баррель после слабого роста цены накануне Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу после слабого повышения днем ранее.
Энергетика
14 июня 2024 г. 09:41
Нефть Brent подешевела до $82,36 за баррель после слабого роста цены накануне

Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу после слабого повышения днем ранее.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, по итогам всей текущей недели они прибавляют более 3% на фоне прогнозов стабильного спроса на топливо в мире.

Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снизились на $0,39 (на 0,5%) и составляла $82,36 за баррель. В четверг эти контракты подорожали на $0,15 (на 0,2%) - до $82,75 за баррель.

Цена фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на $0,45 (на 0,6%) и составляла $78,17 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость данных контрактов увеличилась на $0,12 (на 0,2%) - до $78,62 за баррель.

Ранее на этой неделе министерство энергетики США повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 140 тыс. б/с - до 102,98 млн б/с. Таким образом, ведомство ожидает, что в этом году рост спроса составит почти 1,1 млн б/с, в то время как месяцем ранее ожидалось 920 тыс. б/с.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Brent crude slips to $82.36 per barrel after modest gains

Экслюзивные новости

Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
6 июня 2024 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi