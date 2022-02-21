Nebras Power может построить ветряные электростанции в Лачыне и Кяльбаджаре

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и компанией Nebras Power по проектам строительства ветряных электростанций мощностью 100 МВт на территории Лачынского и Кяльбаджарского районов.

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и компанией Nebras Power по проектам строительства ветряных электростанций мощностью 100 МВт на территории Лачынского и Кяльбаджарского районов.

Как сообщает Report, находящийся с визитом в Катаре для участия в мероприятиях Форума стран-экспортеров газа (GECF) министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с генеральным директором Nebras Power Халидом Мохаммедом Жоло.

"Состоялся обмен мнениями по проектам возобновляемой энергии, предусмотренным на освобожденных от оккупации территориях, и планам по реализации ветроэнергетического потенциала в азербайджанском секторе Каспийского моря. Было отмечено, что совместные планы с компанией Nebras Power создают возможности для развития энергетического сотрудничества с Катаром и привлечения инвестиций в энергетический сектор”, - говорится в сообщении.

На встрече также были обсуждены вопросы сотрудничества по проекту строительства газотурбинной станции мощностью 550 МВт.