Не входящие в ОПЕК страны в 2022 году поставят на 3 млн баррелей больше нефти

Не входящие в ОПЕК страны в 2022 году поставят на 3 млн баррелей больше нефти

Предложение нефти от стран "не ОПЕК" в 2022 году вырастет на 3 млн баррелей в сутки. Предыдущая оценка Организации стран - экспортеров нефти осталась неизменной.

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Предложение нефти от стран "не ОПЕК" в 2022 году вырастет на 3 млн баррелей в сутки. Предыдущая оценка Организации стран - экспортеров нефти осталась неизменной. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, основной вклад в этот рост внесут Россия и США. "Ожидается, что основными драйверами роста в следующем году будут Россия и США, чьи темпы роста соответственно составят 1 млн и 0,9 млн баррелей в сутки соответственно. За ними последуют Бразилия, Канада, Казахстан, Норвегия, Гайана и другие страны", - говорится в отчете. При этом в 2021 году предложение от стран "не ОПЕК" увеличится только на 0,7 млн баррелей, эта оценка также осталась неизменной. Объем предложения нефти "не ОПЕК" в 2021 году, как ожидается, составит 63,6 млн баррелей в сутки. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram