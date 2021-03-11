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NDT Global проведет базовое исследование трубопровода TAP

NDT Global проведет базовое исследование трубопровода TAP Технология ART Scan от NDT Global решает все эти проблемы, а также безупречно объединяет возможности исследования толщины стен, геометрии и картирования в рамках единой проверки, сообщили в компании
Энергетика
11 марта 2021 г. 15:19
NDT Global проведет базовое исследование трубопровода TAP

Компания NDT Global подписала соглашение с консорциумом TAP AG о завершении базового инспекционного исследования Трансадриатического трубопровода (TAP), предназначенного для транспортировки газа с Каспия в страны Европы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает компания NDT Global.

Компания NDT сообщила, что газопроводная система большого диаметра протяженностью 878 км обладает многими сложными характеристиками, в том числе прохождение по гористой местности, большой высотный профиль, большой толщиной стенок и сложный подводный глубинный профиль.

Технология ART Scan от NDT Global решает все эти проблемы, а также безупречно объединяет возможности исследования толщины стен, геометрии и картирования в рамках единой проверки, сообщили в компании.

Отметим, что ТAP транспортирует природный газ с месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод протяженностью 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

В первый день с начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP (31 декабря 2020 года) транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода газопровода на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Акционерами TAP являются SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).

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Версия на английском языке NDT Global to conduct baseline survey of TAP 
Версия на азербайджанском языке “NDT Global” TAP kəmərinin ilkin araşdırmasını aparacaq

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