​Названы затраты на Южный газовый коридор

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Общая сумма расходов на проект Южного газового коридора совместно с партнерами на конец апреля составила 33 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор ЗАО "Южный газовый коридор" Афган Исаев на 26-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия".

По его словам, на проект "Шахдениз-2" стоимостью 21,9 млрд долларов на конец апреля потрачено 18,8 млрд долларов. Работы для получения первого газа с месторождения "Шахдениз-2" завершены, а общий объем работ выполнен на 92,6%.

Афган Исаев отметил, что расходы по проекту Южно-Кавказского трубопровода на отчетный период составили 4,3 млрд долларов, общая стоимость проекта - 4,5 млрд долларов.

На Трансанатолийский трубопровод (TANAP) потрачено 6,2 млрд долларов, в то время как общая стоимость проекта составляет 7 млрд долларов. Работы по TANAP завершены на 99,6%, добавил гендиректор.

Затраты Трансадриатический трубопровод (TAP) составили 3,6 млрд евро, стоимость проекта - 4,6 млрд евро. По словам А.Исаева, проект реализован на 87,5%.

Отметим, что ЗАО "Южный газовый коридор" создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора" от 25 февраля 2014 года, 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% - SOCAR. ЗАО "Южный газовый коридор" представляет интересы Азербайджана в международном газовом проекте.