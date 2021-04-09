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Названы возможные цены на нефть до 2040 года

Названы возможные цены на нефть до 2040 года Мировые цены на нефть могут колебаться в диапазоне от 50 до 75 долларов США за баррель в период до 2025 года
Энергетика
9 апреля 2021 г. 10:16
Названы возможные цены на нефть до 2040 года

Мировые цены на нефть могут колебаться в диапазоне от 50 до 75 долларов США за баррель в период до 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это следует из проекта Генеральной схемы нефтяной отрасли России.

Согласно базовому сценарию, во второй половине 2020-х годов цены будут находиться в диапазоне 50-60 долларов США за баррель (в ценах 2020 г.), и не снизятся значительно ниже 50 долларов США за баррель.

"Сохранение цен на уровне 50-60 долларов США за баррель и выше (если будет сохраняться регулирование добычи в рамках соглашения ОПЕК+) будет задано низким уровнем инвестиций в добычные активы в 2020-2022 гг.", – отмечается в документе.

К 2030 году, как ожидается в базовом сценарии генсхемы, цена нефти марки Brent в среднем будет составлять 70 долларов США за баррель, к 2035 году – 73 долларов США за баррель, к 2040 году – 71 доллар США барр. В 2020 году средняя цена Brent составила в среднем по году около 42 долларов США за баррель, цена Urals – около 41 доллара США за баррель.

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Версия на английском языке Global oil prices forecast until 2040 revealed

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