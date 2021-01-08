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Названы три причины роста цен на нефть

Названы три причины роста цен на нефть Стоимость мартовских фьючерсов на Brent достигла 54,47 доллара США за баррель
Энергетика
8 января 2021 г. 11:39
Названы три причины роста цен на нефть

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу после того, как продемонстрировали рост по итогам трех предыдущих дней торгов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:42 (по бакинскому времени) в пятницу составляет 54,47 доллара США за баррель, что на 0,09 доллара США (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,08 доллара США (0,2%) - до 54,38 доллара США за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет 50,93 доллара США за баррель, что на 0,1 доллара США (0,2%) выше уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы поднялись в цене на 0,2 доллара США (0,4%) - до 50,83 доллара США за баррель.

Настроения трейдеров на этой неделе поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте, а также данные Минэнерго США о превысившем ожидания аналитиков снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе - на 8 млн баррелей. Оптимизм трейдеров также связан с ожиданиями победы демократов на выборах в штате Джорджия, которая может принести Демократической партии большинство в Сенате США. По прогнозам NBC, Associated Press и ряда других СМИ, кандидаты-демократы получат оба сенаторских места от Джорджии. Как отмечает S&P Global Platts, это поддерживает надежды на принятие новых экономических стимулов в США, что может ускорить восстановление экономики страны и спроса на энергоносители. В то же время сохраняются опасения по поводу эпидемиологической ситуации в некоторых странах.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в четверг объявил о введении режима чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом. По сообщению СМИ, прирост выявленных за сутки случаев заражения в Китае стал максимальным с июля.

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