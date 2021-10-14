Названы сроки восстановления мирового рынка нефти

Мировой рынок нефти восстанавливается последовательно, спрос на нем растет, к концу 2022 году, вероятно, восстановится полностью.

Мировой рынок нефти восстанавливается последовательно, спрос на нем растет, к концу 2022 году, вероятно, восстановится полностью.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе "Российской энергетической недели".

"Что касается нефтяного рынка, то он восстанавливается последовательно, это наиболее сбалансированный рынок, который на сегодняшний день хоть в полной мере не восстановился после кризиса 2020 года, тем не менее мы видим, что в 2021 году общий рост спроса составит 6 миллионов баррелей в сутки из тех 10, которые мы потеряли в прошлом году. В следующем году, возможно, мы получим уже к концу года полное восстановление рынка", — сказал Новак.

Вице-премьер также подчеркнул, что рынок нефти сегодня более сбалансирован, чем газовый, цены на нем отражают реальную ситуацию.

"В отличие от газового нефтяной рынок сейчас более прогнозируемый, более понятный для участников рынка, поэтому мы можем говорить о том, что сегодняшние цены и сегодняшний баланс спроса и предложения отражают текущую реальную ситуацию, которая складывается на нефтяном рынке", — сказал Новак.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве.