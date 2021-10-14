О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названы сроки восстановления мирового рынка нефти

Названы сроки восстановления мирового рынка нефти Мировой рынок нефти восстанавливается последовательно, спрос на нем растет, к концу 2022 году, вероятно, восстановится полностью.
Энергетика
14 октября 2021 г. 12:31
Названы сроки восстановления мирового рынка нефти

Мировой рынок нефти восстанавливается последовательно, спрос на нем растет, к концу 2022 году, вероятно, восстановится полностью.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе "Российской энергетической недели".

"Что касается нефтяного рынка, то он восстанавливается последовательно, это наиболее сбалансированный рынок, который на сегодняшний день хоть в полной мере не восстановился после кризиса 2020 года, тем не менее мы видим, что в 2021 году общий рост спроса составит 6 миллионов баррелей в сутки из тех 10, которые мы потеряли в прошлом году. В следующем году, возможно, мы получим уже к концу года полное восстановление рынка", — сказал Новак.

Вице-премьер также подчеркнул, что рынок нефти сегодня более сбалансирован, чем газовый, цены на нем отражают реальную ситуацию.

"В отличие от газового нефтяной рынок сейчас более прогнозируемый, более понятный для участников рынка, поэтому мы можем говорить о том, что сегодняшние цены и сегодняшний баланс спроса и предложения отражают текущую реальную ситуацию, которая складывается на нефтяном рынке", — сказал Новак.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
ФотоПолиция задержала подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
13 октября 2021 г. 11:54
Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
ФотоТяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
13 октября 2021 г. 08:49
Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу
Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу
13 октября 2021 г. 11:39
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
7 октября 2021 г. 21:16
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
9 октября 2021 г. 17:45
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
13 октября 2021 г. 16:13
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
8 октября 2021 г. 11:58
В Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
13 октября 2021 г. 13:35
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
11 октября 2021 г. 23:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi