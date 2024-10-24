Названы сроки полного ввода в эксплуатацию ВЭС "Хызы-Абшерон"

Полный ввод в эксплуатацию ветроэлектростанции (ВЭС) "Хызы-Абшерон" запланирован на последний квартал 2025 года.

Ввод в эксплуатацию ветроэлектростанции (ВЭС) "Хызы-Абшерон" запланирован на четвертый квартал 2025 года.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев на мероприятии в ООО "Бакинский судостроительный завод".

По его словам, до конца этого месяца на территорию ВЭС будут доставлены части 8 ветряных турбин: "Длина одной лопасти составляет 84 м. Высота устанавливаемого оборудования превышает 100 м. На территории Абшерона планируется установка 12, а в Хызы - 25 таких турбин. Фундамент 6 турбин уже готов. Производство турбин полностью завершено, и они доставляются отдельными партиями до мест назначения".

Абдуллаев подчеркнул, что ввод станции в эксплуатацию позволит сэкономить 220 млн кубометров природного газа: "Эти объемы можно экспортировать, что позволит предотвратить выброс в атмосферу более 400 тыс. тонн углекислого газа и обеспечить электроэнергией 300 тыс. домов".

ВЭС строится компанией ACWA Power (Саудовская Аравия).