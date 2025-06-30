Названы сроки начала второй фазы разработки месторождения "Умид"

Начало второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Умид" в азербайджанском секторе Каспийского моря ожидается к 2027 году.

Начало второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Умид" в азербайджанском секторе Каспийского моря ожидается к 2027 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Согласно данным агентства, "Умид" вошло в число месторождений, которые обеспечат Азербайджану дополнительную добычу в объеме до 8 млрд кубометров газа в год к 2030 году.

"Дополнительные 8 млрд кубометров газа, планируемые к добыче до 2030 года, будут обеспечены за счет разработки пяти действующих и новых месторождений. Это означает наращивание добычи со стороны инвесторов, уже работающих в Азербайджане. В то же время потенциал обеспечат и новые контракты, подписанные или готовящиеся к подписанию", - отметил Президент Ильхам Алиев на официальной церемонии открытия 30-й юбилейной выставки Caspian Oil and Gas, 13-й выставки Caspian Power и 30-го Baku Energy Forum.

По данным Fitch, добыча природного газа в 2025 году ожидается на уровне 50,3 млрд кубометров, чему будет способствовать запуск добычи газа из глубокозалегающих пластов (deep-gas) на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли. Аналитики агентства ожидают в 2026 году объемы добычи на уроне 49 млрд кубометров.

По состоянию на 1 апреля, в рамках первой фазы разработки месторождения "Умид" было суммарно добыто 11,2 млрд кубометров газа и 1,65 млн тонн газового конденсата.

Месторождение "Умид" было открыто 24 ноября 2010 года и стало первым газоконденсатным месторождением Азербайджана, открытым в период независимости. В эксплуатацию оно было введено в 2012 году.

По предварительным оценкам, суммарные запасы месторождения составляют около 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.