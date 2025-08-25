О нас

Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане

Энергетика
25 августа 2025 г. 14:42
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует в первом квартале 2026 года приступить к геологоразведочным работам на инвестиционных блоках Устюртского нефтегазоносного региона Узбекистана.

Об этом в интервью Report сказал председатель правления АО “Узбекнефтегаз” Баходиржон Сидиков.

"Это станет возможным после завершения организационно-подготовительного этапа и получения всех необходимых разрешений", - заявил Б. Сидиков.

Глава "Узбекнефтегаз” напомнил, что в соответствии с условиями соглашения о разделе продукции (СРП), геологоразведочная фаза рассчитана на пять лет.

"Если промышленные запасы будут подтверждены, проект перейдет к пилотной добыче и тестированию технологий разработки",- заявил председатель правления.

Глава АО подчеркнул, что SOCAR будет оператором на этапе геологоразведки, в свою очередь, "Узбекнефтегаз” на первом этапе обеспечивает институциональную и техническую поддержку, а именно содействует в получении разрешений, передает геолого-геофизическую информацию, взаимодействует с государственными структурами.

“На данном этапе распределение долей участия сторон в рамках соглашения СРП осуществляется на паритетной основе.

Вместе с тем структура участия предусматривает гибкий механизм корректировки, который может применяться в зависимости от стадии реализации проекта", - сказал Б. Сидиков.

Касаясь вопроса возможной передачи операторских функций, он заметил, что это будет рассматриваться исходя из достигнутых результатов и стратегических целей сторон.

Б. Сидиков отметил, что на начальном этапе финансирование работ обеспечивается за счет инвесторов, при равном распределении обязательств между сторонами.

"При необходимости возможно привлечение внешнего финансирования", - добавил глава “Узбекнефтегаз”.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın Özbəkistanda geoloji kəşfiyyat işlərinə başlayacağı vaxt açıqlanıb

