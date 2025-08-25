Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует в первом квартале 2026 года приступить к геологоразведочным работам на инвестиционных блоках Устюртского нефтегазоносного региона Узбекистана.
Об этом в интервью Report сказал председатель правления АО “Узбекнефтегаз” Баходиржон Сидиков.
"Это станет возможным после завершения организационно-подготовительного этапа и получения всех необходимых разрешений", - заявил Б. Сидиков.
Глава "Узбекнефтегаз” напомнил, что в соответствии с условиями соглашения о разделе продукции (СРП), геологоразведочная фаза рассчитана на пять лет.
"Если промышленные запасы будут подтверждены, проект перейдет к пилотной добыче и тестированию технологий разработки",- заявил председатель правления.
Глава АО подчеркнул, что SOCAR будет оператором на этапе геологоразведки, в свою очередь, "Узбекнефтегаз” на первом этапе обеспечивает институциональную и техническую поддержку, а именно содействует в получении разрешений, передает геолого-геофизическую информацию, взаимодействует с государственными структурами.
“На данном этапе распределение долей участия сторон в рамках соглашения СРП осуществляется на паритетной основе.
Вместе с тем структура участия предусматривает гибкий механизм корректировки, который может применяться в зависимости от стадии реализации проекта", - сказал Б. Сидиков.
Касаясь вопроса возможной передачи операторских функций, он заметил, что это будет рассматриваться исходя из достигнутых результатов и стратегических целей сторон.
Б. Сидиков отметил, что на начальном этапе финансирование работ обеспечивается за счет инвесторов, при равном распределении обязательств между сторонами.
"При необходимости возможно привлечение внешнего финансирования", - добавил глава “Узбекнефтегаз”.
