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    Названы среднесуточные объемы добычи нефти и газа в Азербайджане

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане добывается в среднем 110 тыс. тонн нефти и 94 млн кубометров газа в сутки.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет министерства энергетики о деятельности за 2018 год.

    Отмечается, что эти объемы добываются с морских и сухопутных месторождений, а также с месторождений "Шахдениз", "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Умид", которые разрабатываются совместно с иностранными компаниями.

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