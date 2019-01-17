Названы среднесуточные объемы добычи нефти и газа в Азербайджане

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане добывается в среднем 110 тыс. тонн нефти и 94 млн кубометров газа в сутки.
Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет министерства энергетики о деятельности за 2018 год.
Отмечается, что эти объемы добываются с морских и сухопутных месторождений, а также с месторождений "Шахдениз", "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Умид", которые разрабатываются совместно с иностранными компаниями.
Günel AbbasovaАвтор новости