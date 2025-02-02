Названы основные направления инвестиций Азербайджана в экономику Пакистана

Азербайджан и Пакистан подпишут соглашения на миллиарды долларов.

Азербайджан и Пакистан подпишут соглашения на миллиарды долларов.

Как сообщает Report, об этом пишет пакистанская газета Dawn.

По данным издания, Азербайджан планирует инвестировать 2 млрд долларов в экономику Пакистана. Соответствующие инвестиционные соглашения будут подписаны во время ожидаемого визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Баку в конце месяца.

"В настоящее время министр приватизации, инвестиций и связи Абдул Алим Хан, возглавляющий пакистанскую делегацию в Баку, заявил, что премьер-министр Шахбаз посетит страны Центральной Азии в этом месяце, и будут подписаны соглашения с Азербайджаном на сумму 2 млрд долларов для инвестиций в Пакистан", - подчеркивает СМИ.

Газета отмечает, что основные направления инвестиций включают разведку нефти и газа, развитие возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

Напомним, что вчера президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с министром приватизации, транспорта и инвестиций Пакистана Алимом Ханом.