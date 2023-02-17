Названы пути снижения темпов падения добычи в АЧГ

На блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, идет естественный процесс снижения добычи.

На блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, идет естественный процесс снижения добычи.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс на брифинге.

По его словам, это также требует дополнительных инвестиций и внедрения технологий: ”Именно таким образом возможно снижение темпов падения добычи".

Джонс также отметил, что строительство платформы ”Центральный Восточный Азери" (ACE) успешно продолжается: “В рамках проекта уже выполнено 80% строительных работ. Во втором квартале этого года верхние модули платформы ACE будут запущены. А в первом квартале следующего года планируется добыть первую нефть”.