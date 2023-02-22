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Названы прогнозы добычи и экспорта нефти и газа в Азербайджане на этот год

Названы прогнозы добычи и экспорта нефти и газа в Азербайджане на этот год В Азербайджане в этом году добыча нефти прогнозируется на уровне 30,4 млн тонн, природного газа - 47,2 млрд кубометров, а экспорт - 24,5 млрд кубометров
Энергетика
22 февраля 2023 г. 11:53
Названы прогнозы добычи и экспорта нефти и газа в Азербайджане на этот год

В Азербайджане в этом году добыча нефти прогнозируется на уровне 30,4 млн тонн, природного газа - 47,2 млрд кубометров, а экспорт - 24,5 млрд кубометров.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал на мероприятии на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор независимой энергетической политики Азербайджана", посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Министр добавил, что новые проекты еще больше увеличат экспортные возможности Азербайджана в ближайшие годы.

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Версия на английском языке Azerbaijan announces forecasts for oil and gas production and export in 2023
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu il üçün neft və qaz hasilatı və ixrac proqnozları açıqlanıb

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