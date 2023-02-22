Названы прогнозы добычи и экспорта нефти и газа в Азербайджане на этот год

Названы прогнозы добычи и экспорта нефти и газа в Азербайджане на этот год

В Азербайджане в этом году добыча нефти прогнозируется на уровне 30,4 млн тонн, природного газа - 47,2 млрд кубометров, а экспорт - 24,5 млрд кубометров

https://static.report.az/photo/2dea6838-228a-3158-84fc-59bcaeb82fc2.jpg https://static.report.az/photo/2dea6838-228a-3158-84fc-59bcaeb82fc2.jpg

В Азербайджане в этом году добыча нефти прогнозируется на уровне 30,4 млн тонн, природного газа - 47,2 млрд кубометров, а экспорт - 24,5 млрд кубометров. Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал на мероприятии на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор независимой энергетической политики Азербайджана", посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. Министр добавил, что новые проекты еще больше увеличат экспортные возможности Азербайджана в ближайшие годы. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijan announces forecasts for oil and gas production and export in 2023