Названы причины задержки работ по газификации освобожденных территорий

Основная причина, по которой работы по газификации освобожденных территорий задерживаются, заключается в том, что до сих пор не определено, в какие дома будут переселяться жители.

Основная причина, по которой работы по газификации освобожденных территорий задерживаются, заключается в том, что до сих пор не определено, в какие дома будут переселяться жители.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал первый заместитель генерального директора Производственного объединения "Азеригаз" Наиль Абдуллаев на заседании "Рабочей группы по вопросам энергоснабжения".

По его словам, если бы заранее было известно, в каких домах будут проживать граждане, подключение газа было бы осуществлено по этим адресам, что позволило бы ускорить и оптимизировать процесс: "В настоящее время мы вынуждены газифицировать целые села, что требует больше ресурсов и времени".