Названы причины высоких финансовых результатов SOCAR

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Названы причины достижения SOCAR высоких финансовых результатов в 2017 году.

Как сообщает Report, это связано с рядом факторов.

Отмечено, что в 2017 году SOCAR увеличила объемы торговли нефтью и нефтепродуктами третьих сторон до 3 раз, в результате чего общий товарооборот компании вырос более чем вдвое.

Кроме того, повысились доходы от нефтехимической продукции. Цена сырой нефти на мировых рынках увеличилась примерно на 25-30 процентов по сравнению с прошлым годом. SOCAR увеличила свою долю в АМОК, операторе блока месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ).

С другой стороны, такие факторы как увеличение доли SOCAR в АЧГ, а также доли в SOCAR Georgia Energy до 75,5 процента, повышение сырьевых и инвестиционных затрат на фоне роста нефтяных цен, естественно, привели к увеличению общих затрат и обязательств компании, однако рост общих активов компании был выше темпа роста общих обязательств. Так, положительная разница между общими активами и общими обязательствами SOCAR составила около 22 млрд манатов.