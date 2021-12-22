Названы планы восстановления энергосистемы Карабаха

ОАО "Азерэнержи" подготовило проектно-сметную документацию для реконструкции малых гидроэлектростанций общей мощностью около 130 МВт в количестве 11 единиц в Кяльбаджарском районе и 12 единиц в Лачынском районе и в следующем году осуществит реконструкцию

ОАО "Азерэнержи" подготовило проектно-сметную документацию для реконструкции малых гидроэлектростанций общей мощностью около 130 МВт в количестве 11 единиц в Кяльбаджарском районе и 12 единиц в Лачынском районе и в следующем году осуществит реконструкцию некоторых из них.

Как сообщает Report, об этом заявил президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев во время выступления на 1-м Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку.

"В течение прошлого года “Азерэнержи”, начав свою деятельность сразу после работ по разминированию некоторых территорий, за короткий срок построила новые цифровые подстанции мощностью 600 МВа, проложила более 400 км линий электропередачи напряжением 110 кВ и обеспечила электроэнергией Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский, Кяльбаджарский, Агдамский районы и город Шушу.

На освобожденных от оккупации территориях протекают полноводные реки, на которых функционировали около 30 небольших гидроэлектростанций. Оккупанты, покидая эти территории, разрушили их, увезли оборудование, а оставшиеся сооружения и оборудование пришли в негодность", - сказал Б.Рзаев.

Глава "Азерэнержи" отметил, что первым инфраструктурным проектом в Карабахе после освобождения стала ГЭС мощностью 8 МВт, расположенная в селе Гюлябирд. На следующем этапе были реконструированы и введены в эксплуатацию разрушенные в результате боевых действий Суговушан-1, Суговушан-2 общей мощностью 7,8 МВт. Кроме того, в Кяльбаджарском районе в настоящее время в тестовом режиме эксплуатируется еще одна малая ГЭС мощностью 4 МВт. Общая мощность этих станций превышает 20 МВт.

Президент "Азерэнержи" рассказал о Джебраильском энергетическом узле, имеющем особое значение для энергосистемы страны: "В рамках этого проекта в Джебраильском районе планируется строительство подстанции мощностью 330 кВ. Целью проекта является интеграция ГЭС “Худафарин” и “Гыз галасы” в энергосистему, повышение надежности Карабахской и Восточно-Зангезурской энергосистем, в частности, строительство подстанции мощностью 330 кВ в Шахтахтинском районе Нахчывана на расстоянии 300 км от Джебраила через Зангезурский коридор, оттуда прокладка линии электропередачи на расстоянии 50 км до границы с Турцией, и связь с турецкой энергосистемой в Игдирском регионе. Это расстояние в настоящее время в 2,5 раза короче существующей связи с Турцией через Грузию".