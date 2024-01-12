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Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP

Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP По Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в Европу экспортировано 11,5 млрд кубометров природного газа в 2023 году.
Энергетика
12 января 2024 г. 16:46
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP

По Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в Европу экспортировано 11,5 млрд кубометров природного газа в 2023 году.

Об этом Report сообщили в консорциуме TAP AG.

Согласно данным, из этого объема 1,39 млрд кубометров экспортировано в Болгарию, 0,67 млрд кубометров - в Грецию и 9,37 млрд кубометров - в Италию.

С первого дня начала поставок азербайджанского газа в Европу - с 31 декабря 2020 года - по TAP транспортировано 31 млрд кубометров газа. Из них 1,83 млрд кубометров отправлено в Болгарию, 3,03 млрд кубометров - в Грецию, 25,9 млрд кубометров - в Италию.

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Версия на английском языке Over 11 bcm of Azerbaijani gas transported via TAP in 2023 
Версия на азербайджанском языке Ötən il TAP vasitəsilə ötürülən Azərbaycan qazının həcmi açıqlanıb

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