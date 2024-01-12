Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP

По Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в Европу экспортировано 11,5 млрд кубометров природного газа в 2023 году.

По Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в Европу экспортировано 11,5 млрд кубометров природного газа в 2023 году.

Об этом Report сообщили в консорциуме TAP AG.

Согласно данным, из этого объема 1,39 млрд кубометров экспортировано в Болгарию, 0,67 млрд кубометров - в Грецию и 9,37 млрд кубометров - в Италию.

С первого дня начала поставок азербайджанского газа в Европу - с 31 декабря 2020 года - по TAP транспортировано 31 млрд кубометров газа. Из них 1,83 млрд кубометров отправлено в Болгарию, 3,03 млрд кубометров - в Грецию, 25,9 млрд кубометров - в Италию.