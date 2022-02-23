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Названы объемы поставок газа по TANAP в Турцию в этом году

Названы объемы поставок газа по TANAP в Турцию в этом году В 2022 году общий объем природного газа, поставляемого в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), планируется довести до 16,2 млрд кубометров.
Энергетика
23 февраля 2022 г. 12:39
Названы объемы поставок газа по TANAP в Турцию в этом году

В 2022 году общий объем природного газа, поставляемого в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), планируется довести до 16,2 млрд кубометров.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол.

Он выразил уверенность, что это можно реализовать уже в течение текущего года.

Отметим, что в Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Поставки коммерческого газа в Турцию через TANAP начались 30 июня 2018 года.

В рамках проекта Южный газовый коридор азербайджанское “голубое топливо " через TANAP будет поставляться на турецкий рынок, а через TAP - на европейский рынок. На первом этапе в Европу планируется поставлять 10 млрд кубометров газа, на втором - 20 млрд кубометров. Общая пропускная способность Южного газового коридора будет доведена до 31,5 млрд кубометров.

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Версия на английском языке TANAP to transport over 16 bcm of gas to Turkey this year 
Версия на азербайджанском языке Bu il TANAP ilə tədarük ediləcək təbii qazın həcmi açıqlanıb

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