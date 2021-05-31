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Названы объемы импорта SOCAR дизтоплива «Роснефти» в Украину

Названы объемы импорта SOCAR дизтоплива «Роснефти» в Украину SOCAR стала экспортным оператором нефтепродуктов «Роснефти» в Украину
Энергетика
31 мая 2021 г. 19:11
Названы объемы импорта SOCAR дизтоплива «Роснефти» в Украину

В период с 24 по 30 мая компания SOCAR New Enegry поставила в Украину 9,9 тыс. тонн дизельного топлива производства «Роснефти».

Как передает Report, об этом сообщает консалтинговая группа «А-95».

В частности, 3 тыс. тонн было поставлено в адрес компании «Бел Петрол Трейдинг» (Motto) и 2,8 тыс. тонн — для «Либро Трейдинг». Конечными получателями 2,5 тыс. тонн и 1,6 тыс. тонн ресурса стали «БС Ойл» (Unimex) и «БРСМ-Нафта».

Стоит отметить, что из общего объема 2 тыс. тонн у SOCAR New Enegry законтрактовала компания из группы ОККО, но в дальнейшем она реализовала этот ресурс одному из вышеупомянутых трейдеров.

Отметим, что ОККО получила первую партию дизтоплива производства «Роснефти» 24 мая.

Напомним, SOCAR стала экспортным оператором нефтепродуктов «Роснефти» в Украину. Квота нового оператора на май составляла более 100 тыс. тонн дизтоплива и 12 тыс. тонн сжиженного газа. Однако участники рынка ранее отмечали, что вероятным периодом начала поставок может стать только начало июня.

Также сообщалось, что первый объем СУГ по TERM-контрактам SOCAR сможет предложить с июля 2021 года. Премия по контракту может составить 25 долларов США за тонну к среднемесячному значению котировки Argus daf Brest. Спотовые партии автогаза «Роснефти» в мае и июне SOCAR New Enegry предлагает с премией 40 долларов США за тонну к среднемесячному daf Brest.

Вследствие давления украинских силовиков швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. принял решение прекратить поставки нефтепродуктов производства «Роснефти» на украинский рынок с 1 апреля 2021 года. В 2020 году трейдер отправил в Украину 1,74 млн тонн дизтоплива (23,4% рынка) и 443 тыс. тонн (22,3%) сжиженного газа.

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Версия на английском языке Volumes of Rosneft diesel fuel imports by SOCAR revealed

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