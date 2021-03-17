Названы объемы экспорта природного газа Азербайджаном

Общая стоимость экспорта составила 357 млн 692,34 тыс. долларов США

В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны 3 млрд 318 млн 506,3 тыс. кубометров природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, общая стоимость экспорта составила 357 млн 692,34 тыс. долларов США.

Из этих объемов 2 млрд 062 млн 810,13 тыс. кубометров было экспортировано в Турцию, а 1 млрд 244 млн 846,58 тыс. кубометров - в Грузию.

Общая стоимость экспортируемого природного газа в Турцию в январе составила 180 млн 041,35 тыс. долларов, в Грузию - 175 млн 501,85 тыс. долларов США.

Кроме того, за последние два месяца в Италию было экспортировано 10 млн 794,1 тыс. кубометров, а в Болгарию - 55,49 тыс. кубометров природного газа. Сумма экспорта в Италию составила 1 млн 949,05 тыс. долларов, в Болгарию - 200,08 тыс. долларов США.