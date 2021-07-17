Названы объемы экспорта Азербайджаном природного газа

В январе-июне этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны 10,379 млрд кубометров природного газа.

В январе-июне этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны 10,379 млрд кубометров природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, общая стоимость экспорта составила 1,586 млрд долларов США.

Из этих объемов 6,293 млрд кубометров было экспортировано в Турцию, а 1,99 млрд кубометров - в Грузию.

Общая стоимость экспортируемого природного газа в Турцию составила 880,7 млн долларов, в Грузию - 252,8 млн долларов.

Кроме того, за 6 месяцев в Италию было экспортировано 1,626 млрд кубометров, в Грецию – 266 млн кубометров, в Болгарию – 120 млн кубометров, в Иран - 84 млн кубометров природного газа.

Сумма экспорта в Италию составила 363 млн долларов, в Грецию 69,2 млн долларов, в Болгарию – 17,6 млн долларов, в Иран 3,2 млн долларов.