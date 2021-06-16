Названы объемы экспорта Азербайджаном природного газа

В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны 9 млрд 174 млн 562,13 тыс. кубометров природного газа.

В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны 9 млрд 174 млн 562,13 тыс. кубометров природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, общая стоимость экспорта составила 1 млрд 335 млн 749,12 тыс. долларов США.

Из этих объемов 5 млрд 884 млн 376,69 тыс. кубометров было экспортировано в Турцию, а 1 млрд 833 млн 652,41 тыс. кубометров - в Грузию.

Общая стоимость экспортируемого природного газа в Турцию в январе составила 804 млн 672,43 тыс. долларов, в Грузию - 239 млн 294,72 тыс. долларов.

Кроме того, за последние 4 месяца в Италию было экспортировано 1 млрд 152 млн 662,92 тыс. кубометров, в Грецию – 127 млн 818,77 тыс. кубометров, в Болгарию - 91 млн 998,86 тыс. кубометров, в Иран - 84 млн 052,48 тыс. кубометров природного газа.

Сумма экспорта в Италию составила 243 млн 642,95 тыс. долларов, в Грецию 32 млн 774,78 тыс. долларов, в Болгарию – 12 млн 173,95 тыс. долларов, в Иран 3 190,31 тыс. долларов.