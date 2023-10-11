Названы объемы добычи нефти и газа в Азербайджане за 9 месяцев этого года

В январе-сентябре этого года в Азербайджане добыто 32 млрд 382,7 млн кубометров природного газа.

В январе-сентябре этого года в Азербайджане добыто 32 млрд 382,7 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 26 млрд 9 млн кубометров пришлось на товарный природный газ.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча природного газа увеличилась на 2,3%, а товарного - на 4,6%.

За 9 месяцев в Азербайджане добыто 22 млн 603,5 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат. Из них на долю товарной сырой нефти пришлось 22 млн 513,8 тыс. тонн.

По сравнению с годом ранее добыча нефти снизилась на 7,8%, а добыча товарной нефти - на 7,7%.