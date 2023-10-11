О нас

Названы объемы добычи нефти и газа в Азербайджане за 9 месяцев этого года

Названы объемы добычи нефти и газа в Азербайджане за 9 месяцев этого года В январе-сентябре этого года в Азербайджане добыто 32 млрд 382,7 млн кубометров природного газа.
Энергетика
11 октября 2023 г. 17:23
Названы объемы добычи нефти и газа в Азербайджане за 9 месяцев этого года

В январе-сентябре этого года в Азербайджане добыто 32 млрд 382,7 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 26 млрд 9 млн кубометров пришлось на товарный природный газ.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча природного газа увеличилась на 2,3%, а товарного - на 4,6%.

За 9 месяцев в Азербайджане добыто 22 млн 603,5 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат. Из них на долю товарной сырой нефти пришлось 22 млн 513,8 тыс. тонн.

По сравнению с годом ранее добыча нефти снизилась на 7,8%, а добыча товарной нефти - на 7,7%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan announces volume of oil and gas productions
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu ilin 9 ayında neft-qaz hasilatının həcmi açıqlanıb

Экслюзивные новости

Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
7 октября 2023 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi