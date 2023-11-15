Названы объемы добычи и экспорта нефти с АЧГ и “Шахдениз”

С момента ввода в эксплуатацию месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” и “Шахдениз”, расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, по 1 ноября текущего года было добыто более 625,7 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

С момента ввода в эксплуатацию месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” и “Шахдениз”, расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, по 1 ноября текущего года было добыто более 625,7 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Как сообщает Report, об этом говорится в оперативных данных Минэнерго за январь-октябрь.

С “Азери-Чираг-Гюнешли” добыто 581,9 млн тонн нефти, а с “Шахдениз” - 43,8 млн тонн конденсата.

Всего с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" по 1 ноября текущего года экспортировано 623,7 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).