О нас

Названы объемы добычи и экспорта нефти с АЧГ и “Шахдениз”

Названы объемы добычи и экспорта нефти с АЧГ и “Шахдениз” С момента ввода в эксплуатацию месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” и “Шахдениз”, расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, по 1 ноября текущего года было добыто более 625,7 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).
Энергетика
15 ноября 2023 г. 12:47
Названы объемы добычи и экспорта нефти с АЧГ и “Шахдениз”

С момента ввода в эксплуатацию месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” и “Шахдениз”, расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, по 1 ноября текущего года было добыто более 625,7 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Как сообщает Report, об этом говорится в оперативных данных Минэнерго за январь-октябрь.

С “Азери-Чираг-Гюнешли” добыто 581,9 млн тонн нефти, а с “Шахдениз” - 43,8 млн тонн конденсата.

Всего с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" по 1 ноября текущего года экспортировано 623,7 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Volumes of oil production, exports at ACG, Shah Deniz fields revealed
Версия на азербайджанском языке AÇG və “Şahdəniz”dən hasil və ixrac edilən neftin həcmi açıqlanıb

Самое важное

Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена
Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена
15 ноября 2023 г. 11:54
Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина
Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина
15 ноября 2023 г. 11:45
Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
14 ноября 2023 г. 16:19
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
14 ноября 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
14 ноября 2023 г. 11:52
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили перспективы военного сотрудничества
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили перспективы военного сотрудничества
14 ноября 2023 г. 09:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Глава государства: Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение
Глава государства: Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение
13 ноября 2023 г. 14:58
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает подписание мирного договора с Арменией
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает подписание мирного договора с Арменией
13 ноября 2023 г. 14:43
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi