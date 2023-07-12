Названы объемы добычи и экспорта нефти и газа Азербайджана в первом полугодии

В первом полугодии этого года в Азербайджане добыто 15,2 млн тонн нефти и конденсата, из которых 12,7 млн тонн ушло на экспорт.

В первом полугодии этого года в Азербайджане добыто 15,2 млн тонн нефти и конденсата, из которых 12,7 млн тонн направлены на экспорт.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Парвиз Шахбазов в Twitter.

В публикации говорится, что в январе-июне в Азербайджане добыто на 3% больше природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 24,1 млрд кубометров, из которых экспортировано 12 млрд кубометров (на 7,5% больше).

"В том числе в Европу экспортировано 5,7 млрд кубометров газа, в Турцию - 5 млрд кубометров, в Грузию - 1,3 млрд кубометров. В этот период по TANAP в Турцию поставлено 28 млрд кубометров газа", - написал П.Шахбазов.