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Названы объемы добычи и экспорта газа из АЧГ и "Шахдениз"

Названы объемы добычи и экспорта газа из АЧГ и "Шахдениз" С момента ввода в эксплуатацию блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, до 1 ноября 2023 года было добыто 214,1 млрд кубометров газа.
Энергетика
15 ноября 2023 г. 12:34
Названы объемы добычи и экспорта газа из АЧГ и Шахдениз

С момента ввода в эксплуатацию блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, до 1 ноября 2023 года было добыто 214,1 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в оперативных данных Министерства энергетики за январь-октябрь 2023 года.

Согласно информации, с момента ввода в эксплуатацию до 1 ноября 2023 года с месторождения “Шахдениз” было добыто около 204,6 млрд кубометров газа.

За этот период было экспортировано 144,8 млрд кубометров газа, добытого на месторождении "Шахдениз".

Часть попутного газа, добываемого на платформах "Азери-Чираг-Гюнешли", передается Государственной нефтяной компании Азербайджана для удовлетворения потребностей населения, а остальная часть закачивается обратно в коллектор для поддержания давления.

Отметим, что АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. А 14 сентября 2017 года было подписано новое соглашение о совместной эксплуатации этих месторождений и распределении добычи. Настоящее соглашение предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Акционерами АЧГ являются следующие компании: BP (30,37%), SOCAR (25%), MOL Group (9,57%) INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).

Отметим, что соглашение о разведке, разработке и разделе добычи с перспективного месторождения "Шахдениз" было подписано 4 июня 1996 года, ратифицировано 17 октября 1996 года. Месторождение, расположенное в 70 км к юго-востоку от Баку, было открыто в 1999 году.

В проекте участвуют компании BP (оператор - 29,99%), LUKoil (19,99%), TPAO (19 %), NİCO (10%) SGC Upstream (21,02%).

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Версия на азербайджанском языке AÇG və “Şahdəniz”dən hasil və ixrac edilən qazın həcmi açıqlanıb

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