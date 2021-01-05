Названы объемы добычи газа и конденсата с "Шахдениз" в 2021 году

Прогнозные показатели добычи конденсата с месторождения” Шахдениз " в 2020 году составили 29,2 млн баррелей, а в 2019 году - 28,6 млн баррелей

На газоконденсатном месторождении "Шахдениз", расположенном в азербайджанском секторе Каспия, в 2021 году прогнозируется добыча 21,3 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в Заключении на проект Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2021 год, подготовленном Счетной палатой.

Согласно информации, в 2020 году с месторождения прогнозировалась добыча 18,4 млрд кубометров газа, что на 15,8% меньше прогноза на 2021 год.

В 2019 году этот показатель составил 16,8 млрд кубометров, что на 26,8% больше прогнозного показателя текущего года.

Вместе с тем, в 2021 году на месторождении "Шахдениз" прогнозируется добыча 32,5 млн баррелей конденсата. Это на 11,3% больше прогнозного показателя прошлого года и на 13,6% больше показателя 2019 года.

Напомним, что прогнозные показатели добычи конденсата с месторождения” Шахдениз " в 2020 году составили 29,2 млн баррелей, а в 2019 году - 28,6 млн баррелей.

За 9 месяцев 2020 года с продаж природного газа, добытого на месторождении “Шахдениз”, получен 71 млн долларов, а конденсата - 189 млн долларов США.

Отметим, что соглашение о разведке, разработке и разделе добычи на месторождении "Шахдениз" было подписано 4 июня 1996 года. Соглашение было ратифицировано 17 октября 1996 года. Месторождение, расположенное в 70 км к юго-востоку от Баку, было открыто в 1999 году.