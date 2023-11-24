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Названы объемы добычи газа и конденсата с месторождения "Умид"

Названы объемы добычи газа и конденсата с месторождения "Умид" С момента ввода в эксплуатацию и до конца октября текущего года на газоконденсатном месторождении "Умид", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, было добыто около 8,2 млрд кубометров газа и около 1 млн 260 тыс. тонн конденсата.
Энергетика
24 ноября 2023 г. 14:12
Названы объемы добычи газа и конденсата с месторождения Умид

С момента ввода в эксплуатацию и до конца октября текущего года на газоконденсатном месторождении "Умид", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, было добыто около 8,2 млрд кубометров газа и около 1 млн 260 тыс. тонн конденсата.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Ежесуточные объемы добычи на месторождении составляют в среднем 6,7 млн кубометров газа и более 800 тонн конденсата.

Запасы газа оцениваются в 200 млрд кубометров, а запасы конденсата - в 40 млн тонн.

Напомним, что сегодня проходит 13 лет с момента открытия месторождения "Умид".

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Версия на английском языке Azerbaijan produces over 8 bcm of gas from Umid field
Версия на азербайджанском языке "Ümid" yatağından hasil edilən qaz və kondensatın həcmi açıqlanıb

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