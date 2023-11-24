Названы объемы добычи газа и конденсата с месторождения "Умид"

С момента ввода в эксплуатацию и до конца октября текущего года на газоконденсатном месторождении "Умид", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, было добыто около 8,2 млрд кубометров газа и около 1 млн 260 тыс. тонн конденсата.

С момента ввода в эксплуатацию и до конца октября текущего года на газоконденсатном месторождении "Умид", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, было добыто около 8,2 млрд кубометров газа и около 1 млн 260 тыс. тонн конденсата.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Ежесуточные объемы добычи на месторождении составляют в среднем 6,7 млн кубометров газа и более 800 тонн конденсата.

Запасы газа оцениваются в 200 млрд кубометров, а запасы конденсата - в 40 млн тонн.

Напомним, что сегодня проходит 13 лет с момента открытия месторождения "Умид".