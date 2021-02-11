Названы объемы авиакеросина, который SOCAR импортирует в Украину

В январе 2021 года SOCAR Ukraine - дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана - импортировала в страну 0,7 тыс. тонн авиационного керосина

В январе 2021 года SOCAR Ukraine - дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана - импортировала в страну 0,7 тыс. тонн авиационного керосина.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы “А-95”.

Из Литвы было поставлено 0,5 тыс. тонн импортируемого в страну авиакеросина. В прошлом месяце SOCAR ввез из Беларуси в Украину 0,2 тыс. тонн ресурса.

Импорт авиационного топлива на украинский рынок в январе 2021 года сократился на 43%, до 6,9 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (12,2 тыс. тонн). Половина поставленного ресурса - 3,5 тыс. тонн - пришлась на морские поставки из Италии. Весь объем импортировала компания "Трейд Коммодити".

Поставки авиатоплива из Литвы, по сравнению с январем 2020 года, снизилось на 57%, до 3,2 тыс. тонн.