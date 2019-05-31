​Названы объемы прокачки газа по TANAP

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По Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), который осуществляет поставки газа со второй стадии разработки месторождения "Шахдениз" ("Шахдениз-2") в Турцию, экспортировано 1,9 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбяхт Юсифзаде на сессии "70-летняя история добычи на офшорных месторождениях Каспия" в рамках 26-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия" в Баку.

TANAP берет свое начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Общая протяженность трубопровода, состоящего из участков Фаза-0 и Фаза-1, составляет 1 850 километров. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 километров. 12 июня 2018 года состоялась официальная церемония открытия данного участка. 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 миллиардов кубометров в год, из которых 6 миллиардов кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу.

ЗАО "Южный газовый коридор" имеет 51% в проекте TANAP, SOCAR Turkey Enerji A.Ş - "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) – 7%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.