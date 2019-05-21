​Названы объемы перевалки нефти и нефтепродуктов через терминал Кулеви

С 2008 года по настоящее время нефтяной терминал Кулеви Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) (Черное море, Грузия) принял и отправил 25 млн тонн нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на терминал.

Из них 41% пришелся на газойль и керосин, 35% - мазут, 16% - сырую нефть, 8% - LPG, бензин, нафту, пиролиз, метанол, изопропиловый спирт и параксилол.

Отмечено, что операции в нефтяном терминале и порту Кулеви начались 16 мая 2008 года, и первый танкер был принят менее чем через месяц.

Напомним, что Черноморский порт-терминал в Кулеви расположен в Хобском регионе Грузии, на берегу Черного моря. SOCAR приобрел терминал в 2006 году. Его строительство завершено в 2008 году. Кулевский терминал предназначен для принятия, хранения и отгрузки на танкеры нефти и нефтепродуктов.