​Названы объемы экспорта газа по TANAP

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По Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), посредством которого транспортируется газ с месторождения "Шахдениз-2" в Турцию, до сих пор экспортировано 1,6 млрд кубометров голубого топлива.

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде на IV Международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия".

Отметим, что стоимость одного из основных компонентов проекта "Южный газовый коридор" - проекта TANAP оценивается в 8 млрд долларов. TANAP берет начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы соединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который будет поставлять природный газ в европейские страны.

Общая протяженность трубопровода, состоящего из участков Фаза-0 и Фаза-1, составляет 1 850 км. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 км. 12 июня этого года состоялась официальная церемония открытия данного участка. 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP.

Пропускная способность трубопровода составляет 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, 10 млрд кубометров в Европу.

ЗАО "Южный газовый коридор" имеет 51% в проекте TANAP, SOCAR Turkey Enerji A.Ş, "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) – 7%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.