Названы объемы добычи нефти за весь период эксплуатации "Нефтяных камней"

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ С момента ввода в эксплуатацию месторождения "Нефтяные камни" здесь добыто свыше 183 млн тонн нефти.

Как сообщает Report, об этом сказал инженер отдела сбора, хранения, транспортировки газа и газокомпрессорного хозяйства ПО "Азнефть" Садай Насибов.

По его словам, максимальная добыча на месторождении была зарегистрирована в 1967 году и составила 7,6 млн тонн.

В 2005 году стартовали работы по доведению нефтедобычи до уровня выше 1 млн тонн в год, в 2007 году добыча составила 942 тыс. тонн, а уже в 2016-м превысила 1 млн тонн.

Отметим, что освоение "Нефтяных камней" началось в 1949 году.